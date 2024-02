Camarote Salvador: Bruna Marquezine, Sasha e outros famosos marcam presença

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/02/2024 - 12:41 Para compartilhar:

A folia continua no Camarote Salvador! Na segunda noite de festa, nesta sexta-feira, 9, o palco vibrou ao som do Leo Santana, que levou muita alegria e um rico repertório ao público.

O DJ brasileiro Alok apresentou o melhor da música eletrônica para os foliões, enquanto Psirico trouxe a energia do pagode baiano ao palco. Outros grandes artistas se apresentaram no evento, com diferentes estilos musicais.

Nas pistas de dança, Bruna Marquezine, Sasha Meneghel, João Figueiredo, Patrícia Poeta, Mari Gonzalez, Marcela Fetter, Rodrigo Lima, Blogueirinha, Aline Gotschalg, Fernando Medeiros, Carol Peixinho, Laís Caldas e Gustavo Marsengo foram algumas personalidades que curtiram o melhor da festa.

Confira algumas fotos abaixo:

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias