Edição Da Semana

Participante do Big Brother Brasil 23, a jogadora de vôlei Key Alves tem outras formas de arrecadação. Em uma entrevista ao ‘4TalkCast’ no ano passado, a atleta, que também tem conta na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans, afirmou que já vendeu uma foto do pé, na internet, por R$ 10 mil.

– O que eu mais vendo é foto do pé. Mas eu gosto de pezinho também, entendo eles. Gosto de pôr meu pé na cara dos boys (risos). Gosto do meu pé, beijando o meu pé. O meu chulé é uma delícia, então eu entendo. Fico cheirando e falo ‘realmente’ (risos) – brincou Key Alves, que falou sobre o OnlyFans:

– A galera tem muito preconceito de que é algo pornográfico e não tem nada disso. Tem também, mas tem a galera que não faz. Depende do que você procura. O meu, no caso, eu faço exatamente o que eu postava no meu Instagram de graça e ganho dinheiro ali. Fotos de biquíni, ensaios sensuais – completou.





Key Alves também já revelou, no ano passado, que recebia 50 vezes mais no OnlyFans do que ganha no vôlei. A atleta do Osasco atualmente se recupera de uma lesão no ligamento do joelho. O BBB 23 começa na próxima segunda-feira. Keyt Alves, irmã gêmea de Key, também é jogadora de vôlei.

