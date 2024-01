Camarões vira sobre Gâmbia e vai às oitavas da Copa Africana

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/01/2024 - 17:15 Para compartilhar:

A seleção de Camarões se classificou para as oitavas de final da Copa Africana de Nações (CAN) ao derrotar a Gâmbia de virada por 3 a 2 nesta terça-feira (23), em Bouaké, na Costa do Marfim.

Karl Toko-Ekambi abriu o placar para os camaroneses no início do segundo tempo (56′), mas a Gâmbia surpreendeu e marcou com Ablie Jallow (72′) e Ebrima Colley (85′).

Na reta final, Camarões evitou o desastre com um gol contra de James Gomez (87′) e virou nos acréscimos pelos pés de Christopher Wooh (90’+1).

Os ‘Leões Indomáveis, cinco vezes campeões da CAN – a última em 2017 -, tinham somado apenas um ponto nos dois primeiros jogos e o duelo contra a Gâmbia era de vida ou morte.

Com a vitória, a equipe avança para as oitavas de final como segunda colocada do Grupo C, liderado pelo atual campeão Senegal, já classificado desde a segunda rodada.

Nesta terça-feira, os senegaleses garantiram 100% de aproveitamento na fase de grupos com a vitória por 2 a 0 sobre a Guiné, que com os mesmos 4 pontos de Camarões se classificou como um dos melhores terceiros colocados entre todas as chaves do torneio.

A Gâmbia, com três derrotas em três jogos, foi eliminada.

