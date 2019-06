Camarões vence Nova Zelândia nos acréscimos e se classifica às oitavas da Copa do Mundo

Com um gol nos acréscimos, Camarões venceu por 2 a 1 a Nova Zelândia e buscou uma heroica classificação às oitavas de final da Copa do Mundo da França de futebol feminino.

No último lance do jogo, Nchout Njoya marcou o gol salvador das camaronesas após uma sequência de dribles desconcertantes na zaga da Nova Zelândia e uma finalização precisa.

Antes, aos 12 minutos do segundo tempo, Nchout Njoya já havia vestido a capa de heroína ao abrir o placar para as Leoas Indomáveis, eliminadas nas oitavas de final em 2015 em sua primeira participação em Copas.

Mas, aos 35 minutos, Aurelle Awona quase colocou tudo a perder com um gol contra terrível ao tentar afastar o perigo da área camaronesa.

Awona pode dar graças a Deus à Njoya por ter ido buscar a vitória e a classificação em um lance individual incrível.

O resultado acabou sendo merecido para Camarões, que dominou a partida e garantiu uma das vagas nas oitavas de final como uma das melhores terceiras colocadas da Copa do Mundo.

As outras duas vaga do Grupo E ficaram com Holanda (1ª) e Canadá (2ª), que também se enfrentaram nesta quinta-feira, com vitória para as holandesas por 2 a 1.

