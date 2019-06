Camarões consegue gol no final e se classifica no Mundial Feminino

Em um jogo emocionante disputado no estádio De La Mosson, em Montpellier (França), Camarões derrotou a Nova Zelândia por 2 a 1, com um gol aos 49 minutos do segundo tempo, e se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo de Futebol Feminino como um dos melhores terceiros colocados da primeira fase.

Após os resultados da tarde de hoje, o grupo E terminou com a Holanda em primeiro lugar com 9 pontos, o Canadá em segundo com 6 pontos, Camarões em terceiro com 3 pontos e a Nova Zelândia em último sem pontuar.

Após um primeiro tempo sem gols, Camarões abriu o marcador aos 11 minutos do segundo tempo com um belo gol de Ajara Nchout. Ela recebeu dentro da área, se livrou de uma zagueira e bateu na saída da goleira Nayler.

A Nova Zelândia conseguiu empatar aos 34 minutos. Após cruzamento na área de Camarões, a lateral Awona tentou cortar, mas acabou marcando contra.

Aos 49 minutos, quando Nchout puxou contra-ataque em velocidade e bateu com categoria para marcar um golaço. Camarões 2 a 1, e classificado para as oitavas do Mundial.

Ficha técnica:

CAMARÕES 2 X 1 NOVA ZELÂNDIA

Competição: Mundial Feminino (3ª rodada – Grupo E)

Local: Montpellier, França.

Juiz: Kateryna Monzul (Ucrânia).

Camarões: Ngo Ndom; Feudjio, Leuko, Ejangue, Johnson e Awona; Abam, Yango (Abena), Ajara Nchout e Aboudi Onguene; Enganamouit (Takounda). Técnico: Alain Djeumfa.

Nova Zelândia: Nayler; Bowen, Stott, Erceg, Green (Hassett) e Riley; Chance (Longo), Percival e Duncan (Wilkinson); Gregorius e White. Técnico: Tom Sermanni

Gols: No 2º tempo: Ajara Nchout (11), Awoa (34, contra) e Ajara Nchout (49).

* Fábio Lisboa é jornalista e comentarista esportivo dos programas da TV Brasil Stadium e No Mundo da Bola