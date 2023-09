Camarim só pra ele, novo programa e salário alto: Cleber Machado é tratado como rei no SBT

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 28/09/2023 - 11:18 Compartilhe

Cleber Machado, 61, que teve sua grande estreia no esporte do SBT na noite de terça-feira, 26, ao narrar o jogo entre Corinthians e Fortaleza, válido pelas semifinais da Copa Sul-Americana, está sendo tratado, por mérito, como um rei na emissora de Silvio Santos. A IstoÉ Gente te explica abaixo os motivos.

Novo programa

O narrador esportivo, que passou 35 anos na TV Globo – e foi demitido da emissora em março deste ano, além de narrar os jogos no SBT, também vai apresentar às segundas-feiras o ‘Arena SBT’, programa no formato mesa redonda.

Após a sua saída da Globo, Cleber Machado narrou confrontos da Copa do Brasil pelo serviço de streaming Prime Video e também as finais do Campeonato Paulista entre Palmeiras e Água Santa pela TV Record. Camarim só pra ele Em entrevista ao programa ‘Fofocalizando’, o narrador disse que agora tem um camarim só pra ele, algo que não tinha da TV Globo. “A primeira coisa que é diferente é o camarim, nunca tive essa parada de camarim”, respondeu Cleber, ao ser questionado se fazia algum ritual especial no camarim antes de iniciar o comando de uma transmissão ao vivo. Estreia com liderança em audiência

Com a narração de Cleber Machado, o SBT consolidou a vice-liderança na Grande São Paulo e atingiu o topo no ranking de audiência no 2º tempo do confronto.

Durante a partida ao vivo, o locutor esportivo celebrou a liderança na audiência: “Ouço os badalar dos sinos. Vocês já sabem do que estou falando“, disparou Cleber, se referindo ao sino que toca quando o canal atinge o primeiro lugar no Ibope.

Salário alto Segundo algumas especulações de veículos de comunicação, Cleber deve ganhar entre R$ 100 e R$ 200 mil no SBT. Esse valor pode ter alterações por conta de campanhas publicitárias e merchandising. De acordo com o jornalista Leo Dias, Cléber Machado recebia R$ 500 mil na Globo, mas teve uma redução salarial e passou receber R$ 250 mil da emissora.

