‘Camarão gigante’ com mais de 400g e cerca de 50 cm é fisgado por pescador

O pescador Gabriel Silva, de 80 anos, virou atração no município de Tibau, no Rio Grande do Norte, após conseguir pescar um camarão gigante. O crustáceo medindo cerca de 50 cm e pesando mais de 400 g foi capturado na última quinta-feira (24). As informações são do G1.

“Eu quebrei meu próprio recorde. Em 1978 eu peguei um menor um pouquinho. Agora peguei esse, de 400g”, disse Gabriel. O pescador revelou que pegou o camarão por volta das 12h e assim que o crustáceo foi recolhido pela rede muita gente correu pra ver. “Era muita gente ‘atrás’ de levar o camarão”, contou.

Seu Silva pesca diariamente e, o que é capturado, costuma ser vendido aos comerciantes do município. Dessa vez, contudo, o camarão terá um destino diferente. “Esse eu vou mandar para um filho meu que mora em Natal, de presente”, afirmou.

Gabriel relatou que está pronto para pescar novamente. “Vou ver se pego outro”, comentou. O método para pegar outro camarão igualzinho ele falou que tem. “É uma rede, três homens puxa de um lado e três puxa do outro”, concluiu.

