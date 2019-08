Câmara Setorial do Milho do RS aprova minuta do Programa Estadual de Produção

São Paulo, 22 – A Câmara Setorial do Milho do Rio Grande do Sul aprovou, nesta quarta-feira, 21, a minuta do novo Programa Estadual de Produção e Qualidade do Milho, informou em nota a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural gaúcha. De acordo com a pasta, cerca de 50 instituições forneceram subsídios para a elaboração da minuta, com diretrizes, metas e estratégias para aumentar a produção, melhorar a qualidade do milho no Estado e estimular a comercialização.

Agora, os participantes da câmara têm até o dia 10 de setembro para fazer as últimas considerações. “Após este prazo, a minuta será encaminhada para o Departamento Jurídico da Secretaria que encaminhará para a Casa Civil do governo do Estado”, diz a nota, acrescentando que até o fim do ano o programa deve ser lançado.