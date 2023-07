Câmara russa aprova veto a cirurgia de adequação de gênero

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/07/2023 - 10:01 Compartilhe

MOSCOU, 14 JUL (ANSA) – A Duma, câmara baixa do Parlamento da Rússia, aprovou um projeto de lei que proíbe intervenções cirúrgicas de redesignação de gênero no país.

A informação foi divulgada pela agência estatal de notícias Ria Novosti.

O texto, que passou na terceira e última votação na Casa nesta sexta-feira (14), proíbe médicos de realizarem as intervenções, exceto em casos envolvendo tratamento de anomalias fisiológicas congênitas em crianças.

O texto ainda terá de ser aprovado pelo Conselho da Federação, câmara alta do Parlamento russo.

O projeto também proíbe a retificação de documentos baseada em laudos médicos de redesignação de gênero.

Foram feitas emendas para incluir, por exemplo, a desqualificação de pessoas transsexuais para processos de adoção e obtenção de guarda.

A lei também prevê a possibilidade de anular casamentos caso um dos cônjuges passe por redesignação.

O governo de Vladimir Putin tem endurecido a legislação anti-LGBTQIA+ no país e, no fim do ano passado, o presidente sancionou um pacote de medidas com penas mais severas para pessoas que promovam “relações e preferências sexuais não-tradicionais”. (ANSA).

