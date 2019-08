Câmara reembolsa deputado Misael Varella em mais de R$ 43 mil por viagem

A Câmara dos Deputados reembolsou em mais de R$ 43 mil o deputado Misael Varella (PSD-MG) por uma viagem de ida e volta em primeira classe para Macau. Foi a passagem mais cara desembolsada pela Câmara no primeiro semestre deste ano, período que os deputados federais gastaram R$ 19,4 milhões com viagens de avião. As informações são do UOL e da ONG Ranking dos Políticos.

Misael Varella é o 3º vice-presidente da Comissão de Seguridade Social e Família e recebeu um convite da Confederação Internacional das Misericórdias (CIM) para o evento “O Papel das Políticas Sociais e de Saúde na Proteção da Infância, Juventude e Envelhecimento”, que aconteceu em maio, em Macau, na região administrativa da China.

O parlamentar alega que o evento não custeou a participação e que o convite foi assinado em 7 de maio, dias antes da viagem, mas as passagens foram emitidas em 16 de abril. Misael passou nove dias entre Dubai e Macau. Em nota, ele afirma que a ida para Macau foi “dar continuidade ao trabalho feito na área da saúde por seu pai”, o ex-deputado Leal Varella. “O deputado esteve no congresso para debater soluções para a defasagem na tabela SUS e a grave crise da saúde em Minas”, afirmou.

Em busca feita pelo UOL, o preço reembolsado pela Câmara se assemelha aos valores cobrados para viagens de primeira classe da Emirates, empresa aérea que faz o trajeto.