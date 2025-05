Câmara pagou para cinco deputados irem ao velório do papa Francisco

A Câmara dos Deputados pagou para cinco deputados irem ao funeral do Papa Francisco, no Vaticano, na Itália. Os dados constam no sistema de viagens em missões oficiais da Casa.

Três deputados do PT, um do Avante e um do PDT foram contemplados com as passagens e diárias. São eles: Reimont, do PT do Rio de Janeiro; Padre João e Odair Cunha, do PT de Minas Gerais; Luís Tibé, do Avante de Minas Gerais; e Professora Goreth, do PDT do Amapá.

Reimont, Goreth e Padre João alegaram que a viagem em missão oficial seria para integrar a comitiva do presidente Lula à Cidade do Vaticano, “onde participará da missa exequial em intenção de Sua Santidade o Papa Francisco”.

Tibé e Cunha apenas alegaram a necessidade de comparecimento ao velório da entidade religiosa.

Os relatórios de viagem, que devem ser apensados no pedido de missão oficial dos deputados, ainda não estão apensados. Todos os parlamentares voltaram no dia 26 de abril, no último sábado.

O preço pago pelas passagens também ainda não está registrado, apenas das diárias, que seguiram o preço máximo estipulado pela Câmara dos Deputados: US$ 391 — em média R$ 2,4 mil.

