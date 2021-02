Câmara inicia votação do texto-base do projeto de autonomia do Banco Central

Após vencer a obstrução da oposição, o plenário da Câmara deu início ao processo de votação do texto-base do projeto de autonomia do Banco Central no período da tarde desta quarta-feira, 10. O projeto é uma das prioridades do governo do presidente da República, Jair Bolsonaro, para alavancar a economia.

Os líderes partidários fazem agora a orientação de voto às suas bancadas.

Até agora PSL, PL, PP, PSD, MDB, PSDB, Republicanos, DEM e Solidariedade foram favoráveis.

Da oposição, PDT, PSB e PSOL orientaram contra até este momento.

Depois que o texto-base for aprovado, os deputados terão de analisar os destaques, pedidos de alteração ao projeto. Até este momento 6 destaques ainda estão cadastrados no sistema.

O projeto aprovado em novembro do ano passado no Senado estabelece como objetivo fundamental do BC assegurar a estabilidade de preços (controle da inflação). No entanto, a proposta estabelece outros objetivos para a autoridade monetária: zelar pela estabilidade e pela eficiência do sistema financeiro, suavizar as flutuações do nível de atividade econômica e fomentar o pleno emprego.

Estes dois últimos objetivos, ligados à atividade e ao emprego, serão novidades entre os objetivos do BC.

Veja também