Câmara inicia sessão para concluir votação do projeto de reoneração da folha de pagamentos

A Câmara dos Deputados deu início, na manhã desta quinta-feira, 12, à sessão deliberativa extraordinária para concluir a votação do projeto de reoneração gradual da folha de pagamentos. Os parlamentares precisam analisar uma emenda de redação e a redação final.

Na quarta-feira, 11, os deputados aprovaram o texto-base do projeto, com uma emenda de redação que, segundo o líder do governo, José Guimarães (PT-CE), atende a ponderações do Banco Central sobre a apuração do resultado primário.

Com a obstrução da oposição, não houve quórum para concluir a votação, e a sessão foi encerrada na madrugada desta quarta, sob a presidência do deputado Gilberto Nascimento (PSD-SP).

Nesta quarta, quem preside a sessão é o líder do MDB, Isnaldo Bulhões (AL).