Câmara entrega Prêmio Paulo Gustavo 2024 no dia 11 de dezembro; conheça os vencedores

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/12/2024 - 14:32 Para compartilhar:

A Câmara dos Deputados entregará no dia 11 de dezembro, às 16h, o Prêmio Paulo Gustavo 2024, em uma cerimônia realizada no Salão Nobre. A iniciativa, que chega em sua segunda edição, tem como objetivo homenagear anualmente até cinco artistas, personalidades, grupos, organizações ou iniciativas “por suas contribuições à cultura brasileira por intermédio do humor e da comédia, incluídas as artes circenses e as formas de comicidade popular”.

Os contemplados neste ano são:

Antônio Carlos Bernardes Gomes (Mussum) – In Memoriam

Julieta Hernández (Palhaça Jujuba) – In Memoriam

Ziraldo – In Memoriam

Nathalia Ponto Cruz

Paulo Vieira

Os indicados são escolhidos pelos parlamentares e a escolha dos vencedores é feita por um conselho deliberativo, composto pela segunda-secretária e por integrantes da Comissão de Cultura. Os contemplados recebem um diploma de menção honrosa.

Com periodicidade anual, o Prêmio Paulo Gustavo foi instituído em uma Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados, após uma proposta da deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ). A primeira edição foi realizada em 2023.

O prêmio foi criado em homenagem ao humorista, ator e roteirista Paulo Gustavo, que morreu aos 42 anos em 2021, vítima de complicações da covid-19.

“Assim como Paulo Gustavo tanto nos alegrou, tanto nos fez rir, ter esperança, o Prêmio simboliza não apenas a memória dessa figura tão ilustre para o País, mas também a esperança de quem olha para o próximo, que acolhe e que abraça”, celebrou a ministra da Cultura, Margareth Menezes, em discurso na primeira edição.

Na ocasião, os premiados foram Tom Cavalcante (humorista, ator, imitador, apresentador e radialista), Matheus da Costa Carvalho (influenciador digital), Samantha Schmutz (atriz, comediante, dubladora, cantora e compositora), Maria Bopp (atriz e roteirista brasileira) e Teuda Magalhães Fernandes – Teuda Bara (atriz brasileira, uma das fundadoras do Grupo Galpão).