Câmara encerra impasse e fecha acordo por comissões; veja a lista

A Câmara dos Deputados encerrou o impasse e fechou um acordo para as presidências das comissões permanentes da Casa. Com cinco indicações, o PL será o partido que mais comandará os colegiados no Salão Verde, seguido por PT (com 4 indicações) e os partidos do Centrão, a maioria com duas comissões cada (veja mais abaixo).

O acordo foi firmado após uma reunião de líderes no fim da noite desta terça-feira, 18. Foram horas de negociação, divididas em dois encontros, sendo um deles pela manhã.

O encontro confirmou que a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), a mais importante da Casa, vencerá com a União Brasil. Como a IstoÉ mostrou na semana passada, o comando do colegiado deve ficar com o deputado Fábio Schiochet (União Brasil-SC). A primeira reunião está marcada para às 10h desta quarta-feira, 19.

Já a relatoria do Orçamento ganha com o MDB, que tende a indicar Isnaldo Bulhões Júnior (MDB-AL) para comandar a Lei Orçamentária Anual (LOA) em 2026.

Maior impasse entre os partidos, a Comissão de Relações Exteriores foi a primeira escolha do PL, que comandará a comissão neste ano. A polêmica ficou em torno da presidência do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), mas seu afastamento para se manter nos Estados Unidos facilitou as negociações para a manutenção do partido no cargo.

O partido do ex-presidente Jair Bolsonaro ainda deverá comandar as comissões de Saúde, Agricultura, Segurança e Turismo.

Já o PT deixou a Comissão de Educação de lado e ficou com as comissões de Finanças e Tributação, além da de Fiscalização e Controle. A legenda também comandará as comissões de Direitos Humanos e Cultura.

Veja a lista completa e quais partidos presidirão as comissões