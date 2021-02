Câmara encerra discussão sobre projeto de autonomia do BC

A Câmara dos Deputados encerrou na noite desta terça-feira, 9, a discussão do Projeto de Lei Complementar nº 19, que trata da autonomia do Banco Central. A votação do texto-base do projeto ficou para esta quarta-feira, 10, após acordo entre a base do governo e a oposição.

“Após aprovação da urgência, definimos a votação da autonomia do Banco Central para amanhã (10). Vamos dialogar com os parlamentares de governo e de oposição no sentido de aprovar um texto que assegure o controle dos preços, a boa governança monetária e a busca pelo pleno emprego”, afirmou o deputado Silvio Costa Filho (Republicanos-PE), no Twitter. Ele é o relator do projeto.

