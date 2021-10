Câmara dos EUA está próxima de um acordo sobre prioridades de pacotes, diz Pelosi

A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, disse nesta quarta-feira que os parlamentares estão perto de um acordo sobre as prioridades dos pacotes de gastos propostos pelo presidente norte-americano, Joe Biden. Em meio a impasses entre as diferentes alas do Partido Democrata, a agenda econômica do governo está paralisada no Congresso.

Um ano antes das eleições legislativas de meio mandato, quando a legenda governista pode perder maioria no Câmara e no Senado, Biden tem pressionado pela aprovação de um pacote de investimentos em infraestrutura, com montante estimado em US$ 1 trilhão, e um plano de gastos sociais e ambientais, orçado em US$ 3,5 trilhões, mas cujo valor deve ser reduzido para agradar democratas centristas.

Em carta enviadas aos deputados do partido, Pelosi chamou os projetos de lei de “históricos” e “transformadores”.

“Estamos satisfeitos com o robusto pacote climático e gratos aos nossos presidentes e membros dos comitês do Congresso por suas propostas sábias para atender às metas do presidente”, frisou a presidente da Câmara.

Pelosi disse ainda que marcou para a quinta-feira uma audiência do Comitê de Regras. “Enquanto nos preparamos para uma iniciativa unificada entre Casa Branca, Câmara e Senado, saudamos o presidente por sua visão ousada e sua liderança baseada em valores para tornar essa vitória possível.”

Durante uma coletiva de imprensa nesta quarta, a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou que a meta do governo é fechar um acordo com os parlamentares democratas até a quinta. Ela também disse que Biden está “pronto” para ir ao Congresso negociar a agenda econômica.

