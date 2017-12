Câmara dos EUA deve votar na próxima semana projeto de lei sobre porte de armas

Os deputados republicanos estão organizando uma votação na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos na próxima semana de um projeto de lei que torna mais fácil para os proprietários de armas transportar armas escondidas entre os Estados.

A medida é a primeira legislação relacionada a armas que se move no Congresso desde os ataques a tiros que deixaram diversos mortos em Las Vegas e em Sutherland Springs, no Texas.

O projeto de lei tem o apoio da Associação Nacional do Rifle (NRA, na sigla em inglês) e permite que proprietários de armas com autorização para transportá-las de forma oculta pelos Estados possam levar uma arma de mão em qualquer Estado que permita armas ocultas. Os defensores dizem que permitiria que a arma tenha uma viagem livre entre os Estados, sem preocupação com leis estaduais conflitantes ou processos civis, enquanto os oponentes afirmam que a proposta poderia por em perigo a segurança pública.

Os deputados esperam votar o projeto de lei no plenário da Câmara na quarta ou na quinta-feira. Fonte: Associated Press.