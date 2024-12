A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou nesta sexta-feira (20) um projeto de lei para evitar o “shutdown”, uma paralisação do governo, poucas horas antes do fim do prazo vigente, com democratas e republicanos votando juntos a favor da proposta.

Os legisladores enviaram ao Senado um texto que prevê o financiamento das agências federais até meados de março.

