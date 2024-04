Câmara dos EUA aprova nova ajuda militar a Israel

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 20/04/2024 - 15:48 Para compartilhar:

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou neste sábado uma nova ajuda militar bilionária para Israel, que está em guerra com o Hamas, apesar da preocupação da comunidade internacional com os civis na Faixa de Gaza.

A verba será usada principalmente para reforçar o escudo antimísseis israelense, chamado Domo de Ferro. O texto ainda precisa ser aprovado no Senado, onde uma primeira votação pode acontecer na próxima terça-feira.

A aprovação “envia uma mensagem forte aos nossos inimigos”, disse o chanceler de Israel. “A votação do pacote de ajuda a Israel com grande apoio bipartidário mostra os laços fortes e a parceria estratégica entre Israel e os Estados Unidos e envia uma mensagem forte aos nossos inimigos”, publicou Israel Katz no X, acrescentando que espera uma aprovação rápida no Senado.

