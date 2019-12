WASHINGTON, 18 DEZ (ANSA) – A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou na noite desta quarta-feira (18) o impeachment do presidente Donald Trump, com 230 votos a favor e 197 contra no artigo sobre abuso de poder.

Com isso, o republicano se tornou o terceiro presidente a sofrer um impeachment na história dos EUA. (ANSA)