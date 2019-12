Câmara dos EUA aprova acordo comercial que substitui antigo Nafta

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou, nesta quinta-feira, o pacto comercial norte-americano com México e Canadá, conhecido como UMSCA.

O projeto, aprovado por 385 a 41 votos, foi apoiado por republicanos (192) e democratas (193), num exemplo raro de cooperação legislativa em meio a intensas divisões políticas nos EUA. O acordo ocorreu em meio ao drama do impeachment do presidente Donald Trump no Congresso, que intensificou diferenças entre os dois partidos.

O USMCA pretende atualizar o atual Nafta (Acordo de Livre Comércio da América do Norte), em vigor desde 1994, contabilizando agora o comércio eletrônico e revisando as regras para o comércio de automóveis.

O acordo – aprovado no Senado do México, mas que ainda precisa da ratificação do Canadá – cria medidas para manter a mão de obra mexicana em padrões mais altos e tornar a manufatura doméstica dos EUA mais competitiva. O USMCA inclui até disposições que permitem a livre formação de sindicatos no México.

Espera-se que o Senado dos EUA coloque o USMCA em votação no início de 2020, para o projeto seguir, então, para assinatura presidencial. Fonte: Dow Jones Newswires.