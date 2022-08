Câmara do Rio inicia votação para possível cassação do vereador Gabriel Monteiro

Da Redação 18/08/2022 - 2:36 Compartilhe

A Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro define nesta quinta-feira (18) o destino de Gabriel Monteiro (PL) que enfrenta processo por quebra de decoro e é investigado pelo Conselho de Ética da casa.

Monteiro é acusado de assédio sexual, forjar vídeos na internet, estupro de vulnerável e por filmar relações sexuais com uma menor de idade. Pelo crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é réu na Justiça.

De acordo com o site G1, ainda há uma indefinição sobre o resultado da votação, mas que a maioria dos vereadores defende a cassação do mandato. Para isso acontecer, porém, é necessário apoio de dois terços da casa, ou 34 votos. A publicação afirma que alguns parlamentares cogitam faltar para não causar indisposição nos bastidores.

“A Câmara passará uma imensa vergonha e ofensa à população se não tiver quórum. É a última tentativa dele, eu entendo que é obrigação de todos parlamentares, independente, sem exceção, estarem presentes. Essa omissão é covardia e mostrar que as pessoas não estão à altura do mandato”, disse o vereador Chico Alencar (PSOL), relator do processo no Conselho de Ética.

Essa é a segunda vez que a Câmara do Rio vai votar a cassação de um mandato na história. A primeira foi em junho, quando o então vereador Doutor Jairinho foi retirado do cargo por unanimidade. Ele está preso, acusado de torturar o enteado Henry Borel.