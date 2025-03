Câmara de SP instala comissões permanentes; veja composição das presidências

A Câmara Municipal de São Paulo instalou as suas comissões permanentes e definiu a composição das presidências e vice-presidências nesta quinta-feira, 13, no plenário da Casa. A partir desse momento, os projetos de lei voltam a tramitar.

Considerada a principal comissão do Poder Legislativo, a CCJ (Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa) foi a primeira a ser definida. Por unanimidade, a vereadora Sandra Santana (MDB) comandará o comitê pela terceira vez consecutiva. A IstoÉ já havia noticiado um acordo interno para que o MDB, PL e União Brasil fossem contemplados com as três comissões mais cobiçadas da Câmara.

Outra confirmação — que tinha sido antecipada pela reportagem — foi a eleição da vereadora Sonaira Fernandes (PL) para a presidência da Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Dos demais seis membros que compõem o comitê, ela não recebeu os votos de Celso Giannazi (PSOL) e Luna Zarattini (PT), que também se abstiveram escolher a vice-presidência.

Protagonista na última legislatura devido às revisões do Plano Diretor Estratégico e da Lei de Zoneamento, a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente será novamente comandada pelo vereador Rubinho Nunes (União Brasil).

O MDB também trabalhou internamente, como havia antecipado uma fonte à reportagem, e conquistou a presidência da Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, com a parlamentar Ely Teruel.

O único partido de oposição contemplado foi o PT, que conseguiu as comissões de Finanças e Orçamento e Trânsito, Transporte e Atividade Econômica, com os vereadores Jair Tatto e Senival Moura, respectivamente.

Ao todo, 53 dos 55 vereadores integram as comissões. Apenas o presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Ricardo Teixeira (União Brasil), e o primeiro vice, João Jorge (MDB), não fazem parte de nenhum comitê.

Veja a composição das presidências:

Constituição, Justiça e Legislação Participativa:

Presidente – Sandra Santana (MDB)

Vice – Thammy Miranda (PSD)

Finanças e Orçamento:

Presidente – Jair Tatto (PT)

Vice – A definir

Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente:

Presidente – Rubinho Nunes (União Brasil)

Vice – A definir

Administração Pública:

Presidente – Edir Sales (PSD)

Vice – Amanda Vettorazzo (União Brasil)

Trânsito, Transporte e Atividade Econômica:

Presidente – Senival Moura (PT)

Vice – A definir

Educação, Cultura e Esportes:

Presidente – Sonaira Fernandes (PL)

Vice – Cris Monteiro (Novo)

Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher:

Presidente – Ely Teruel (MDB)

Vice – Simone Ganem (Podemos)