Câmara de São Paulo empossa os 55 vereadores eleitos; veja a lista

A Câmara Municipal de São Paulo empossa nesta quarta-feira, 1º, os 55 vereadores eleitos para a legislatura 2025-2028. A cerimônia é realizada no Plenário 1º de Maio, no Palácio Anchieta, sede do Legislativo paulistano.

Dos 55 vereadores, 35 foram reeleitos (63,7%) e 20 são novos (36,3%). A sigla com maior bancada, mantendo o número anterior, é o PT (Partido dos Trabalhadores) com oito cadeiras, seguido pelo MDB, PL e UNIÃO com sete cadeiras cada.

Entre os novos nomes está Ana Carolina Oliveira (Podemos), mãe de Isabella Nardoni, assassinada em 2008 pelo pai, Alexandre Nardoni, e pela madrasta, Anna Carolina Jatobá. Outros novatos que assumirão as cadeiras incluem Lucas Pavanatto (PL), apadrinhado pelo deputado Nikolas Ferreira (PL), e Amanda Paschoal (PSOL), que tem Erika Hilton (PSOL) como madrinha política.

O evento também marcará a provável eleição de Ricardo Teixeira (União Brasil) para o comando da Câmara dos Vereadores.

Confira a lista com os 55 vereadores