Câmara de Representantes dos EUA se prepara para votar plano de ajuda de US$ 2 tri

A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos está se preparando nesta sexta-feira para aprovar um pacote histórico de US$ 2 trilhões na tentativa de impedir que a maior economia do mundo caia em uma recessão duradoura devido ao impacto da pandemia de coronavírus.

Após sua aprovação pelo Senado, e enquanto os Estados Unidos se tornaram o epicentro global da pandemia com 86.000 infecções confirmadas, espera-se que a Câmara controlada pela oposição democrata vote à tarde o maior plano de ajuda econômica da história do país.

Para entrar em vigor, a iniciativa exige a assinatura do presidente Donald Trump, que prometeu promulgá-la rapidamente.

O texto, aprovado por unanimidade (96-0) no Senado, inclui disposições para atender os setores mais afetados pela crise da saúde.

Por ele, planejam-se o envio de um cheque de US$ 1.200 a americanos de baixa renda, quase US$ 400 bilhões em assistência a pequenas empresas e US$ 500 bilhões em assistência a grandes empresas.

Além disso, US$ 100 bilhões serão enviados a hospitais e US$ 30 bilhões para o financiamento pesquisas sobre vacinas e tratamentos para o Covid-19.

Também amplia dramaticamente o seguro-desemprego, uma ajuda que amortecerá o golpe para os impressionantes 3,3 milhões de pessoas que entraram com pedidos de seguro-desemprego na semana encerrada em 21 de março.

“O povo americano precisa de ajuda agora”, disse o legislador democrata Joe Neguse durante o debate na Câmara de Representantes. “Não amanhã, nem na próxima semana, nem no próximo mês. Agora”.

O republicano da Câmara, Paul Mitchell, saudou a medida como uma “tábua de salvação crucial” para trabalhadores e pequenas empresas devastadas pelo que ele descreveu como uma crise de saúde “diferente de tudo que aconteceu em 100 anos”.

Para a votação, regras de distância foram implementadas entre os legisladores para evitar contágios, o que impediu que muitos estivessem presentes na sala durante o debate.