Câmara de Milão rejeita dar nome de Berlusconi a local público

MILÃO, 13 JUN (ANSA) – A Câmara Municipal de Milão rejeitou, por 25 votos a 12, uma moção para dar o nome do ex-premiê Silvio Berlusconi a um espaço público da cidade, uma rua, estrada, praça, parque ou edifício em um bairro em fase de regeneração urbana.

A morte do “Cavaliere” completou um ano na quarta-feira (12).

O texto havia sido apresentado pelo vereador Alessandro de Chirico, do partido Força Itália (FI). Há regras determinando que devem se passar 10 anos da morte de uma figura antes de dar seu nome a um local público. O prefeito milanês, Giuseppe Sala, havia afirmado que não abriria nenhuma exceção.

“O que Berlusconi fez por Milão e pela Itália está às vistas de todos. Daremos um jeito, quando a centro-direita vencer as eleições municipais, de dar seu nome a um local”, disse De Chirico.

Ele acrescentou que já houve exceções: “A lei as prevê, como demonstram os tantos nomes de praças dados ao Cavaliere ao longo de toda a Bota”.

Mesmo na oposição, há representantes que não concordam com o impedimento, como Daniele Nahum, da sigla Ação: “Seria preciso tomar uma posição clara e dizer sim ou não, sem se esconder por trás da regra dos 10 anos, porque já houve exceções. Não votei a favor da moção mas as coisas devem ser ditas como são, ou seja, que Berlusconi foi um personagem controverso, que há uma questão judiciária. Vamos acabar com essa regra absurda dos 10 anos”.

(ANSA).