Câmara da Itália dá voto de confiança a decreto contra vírus

ROMA, 23 ABR (ANSA) – A Câmara dos Deputados da Itália concedeu nesta quinta-feira (23) o voto de confiança ao decreto “Cura Itália”, que prevê medidas para enfrentar os efeitos da emergência do novo coronavírus (Sars-CoV-2). A proposta obteve 298 votos favoráveis, 142 contrários e duas abstenções. No entanto, a votação final da medida está prevista para a tarde desta sexta-feira (24), após a leitura das exceções e declarações dos parlamentares. O decreto Cura Italia é o instrumento com o qual, em meados de março, o governo destinou 25 bilhões de euros para a luta contra o coronavírus. Ao todo, são 10 bilhões destinados para garantir postos de trabalho e evitar que pessoas sejam demitidas devido à paralisia econômica e mais 3 bilhões de euros para ajudar profissionais autônomos. Além disso, o texto prevê outros 3,5 bilhões de euros para o sistema sanitário nacional e à Defesa Civil. Muitas das medidas adotadas para melhorar a crise causada pela emergência de saúde foram adotadas e modificadas em decretos subsequentes. No entanto, na ausência de um acordo com a oposição e para acelerar o processo, o governo pediu confiança também na Câmara depois de ter submetido o decreto a votação no Senado em primeira leitura. (ANSA)