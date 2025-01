Câmara da Itália aprova esticar ajuda militar à Ucrânia

ROMA, 28 JAN (ANSA) – A Câmara dos Deputados da Itália aprovou a prorrogação da ajuda militar do país à Ucrânia até 31 de dezembro de 2025 com 192 votos a favor e 41 contrários.

A disposição, que já havia sido aprovada pelo Senado da Itália, prevê a transferência de veículos, materiais e equipamentos militares aos ucranianos, que travam há anos uma guerra contra a Rússia no leste europeu.

Para a aprovação, os partidos governantes – Irmãos da Itália (FdI), Liga e Força Itália – votaram de forma unânime. No entanto, as legendas opositoras se dividiram, com Partido Democrático (PD), Itália Viva (IV) e Azione sendo a favor, e Movimento 5 Estrelas (M5S) e o Aliança Verde e Esquerda (AVS) indo contra.

Enquanto isso, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, declarou que o conflito em Kiev, que já dura quase três anos, terminaria em “um mês e meio ou dois” se o Ocidente parasse de apoiar a Ucrânia.

“Eles não durariam um mês se o dinheiro e, em geral, as balas, acabassem”, afirmou o mandatário em uma entrevista à uma emissora estatal.

Já Volodymyr Zelensky, chefe de Estado ucraniano, acusou Putin de estar “com medo” das negociações para acabar com as hostilidades e lamentou o congelamento da ajuda dos Estados Unidos por parte presidente da nação, Donald Trump, pois acabará com “muitos projetos” em Kiev. (ANSA).