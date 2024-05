Câmara cria grupos de trabalho para análise da reforma tributária

João Vitor Revedilhoi João Vitor Revedilho https://istoe.com.br/autor/joao-vitor-revedilho/ 21/05/2024 - 21:14 Para compartilhar:

A Câmara dos Deputados criou nesta terça-feira, 21, dois grupos de trabalhos para análises de projetos que regulamentam a reforma tributária. A medida é assinada pelo presidente da Casa, Arthur Lira (Progressistas-AL).

O primeiro grupo deve relatar o projeto que trata das alíquotas do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e da Contribuição Social Sobre Bens e Serviços (CBS). A proposta, entregue pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ainda tratará sobre o imposto seletivo, que deve impactar produtos nocivos à saúde, como cerveja, refrigerante e cigarros.

Compõem o primeiro grupo os deputados:

Cláudio Cajado (Progressistas-BA);

Reginaldo Lopes (PT-MG);

Hildo Rocha (MDB-MA);

Joaquim Passarinho (PL-PA);

Augusto Coutinho (Republicanos-PE);

Moses Rodrigues (União Brasil-CE);

Luiz Gastão (PSD-CE).

O segundo colegiado deverá focar na distribuição de receita do IBS aos estados e municípios. O texto, segundo Lira, deve chegar ao Congresso na próxima semana.

Compõem o grupo os deputados:

Vitor Lippi (PSDB-SP);

Pedro Campos (PSB-PE);

Mauro Benevides Filho (PDT-CE);

Luiz Carlos Hauly (Podemos-PR);

Ivan Valente (PSOL-SP);

Áureo Ribeiro (Solidariedade-RJ);

Bruno Farias (Avante-MG).

Os grupos terão 60 dias para analisar as propostas e apresentar um relatório. Entretanto, há uma pressão interna para que o relatório seja entregue no começo de julho, para ser votado antes mesmo do recesso de meio do ano.