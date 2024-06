Câmara cria grupo de trabalho para PL das Fake News

João Vitor Revedilhoi João Vitor Revedilho https://istoe.com.br/autor/joao-vitor-revedilho/ 05/06/2024 - 17:15 Para compartilhar:

A Câmara dos Deputados anunciou nesta quarta-feira, 5, a criação de um grupo de trabalho para debater o projeto de lei das Fake News. A medida, assinada pelo presidente da Casa, Arthur Lira (Progressistas-AL), foi tomada quase dois meses após o engavetamento do relatório do deputado Orlando Silva (PCdoB-SP).

Lira decidiu arquivar o relatório após divergências com a oposição e as big techs sobre as penas para a divulgação de notícias falsas por parte de parlamentares e a cobrança de às empresas para a produção de conteúdos jornalísticos. Para aliviar a tensão, o presidente da Câmara tinha prometido um grupo de trabalho para aperfeiçoamento do texto.

Estarão no grupo os seguintes deputados:

■ Dep Ana Paula Leão (PP/MG)

■ Dep Fausto Pinato (PP/SP)

■ Dep Júlio Lopes (PP/RJ)

■ Dep Eli Borges (PL/TO)

■ Dep Gustavo Gayer (PL/GO)

■ Dep Filipe Barros (PL/PR)

■ Dep Glaustin da Fokus (PODEMOS/GO)

■ Dep Maurício Marcon (PODEMOS/RS)

■ Dep Jilmar Tatto (PT/SP)

■ Dep Orlando Silva (PCdoB/SP)

■ Dep Simone Marquetto (MDB/SP)

■ Dep Márcio Marinho (REPUBLICANOS/BA)

■ Dep Afonso Motta (PDT/RS)

■ Dep Delegada Katarina (PSD/SE)

■ Dep Aureo Ribeiro (SOLIDARIEDADE/RJ)

■ Dep Lídice da Mata (PSB/BA)

■ Dep Rodrigo Valadares (UNIÃO/SE)

■ Dep Marcel Van Hattem (NOVO/RS)

■ Dep Pedro Aihara (PRD/MG)

■ Dep Erika Hilton (PSOL/SP)

O grupo terá 90 dias para apresentar um parecer, mas o relator ainda não foi nomeado. O prazo pode ser prorrogado caso não haja consenso entre os parlamentares.

A tendência, segundo deputados ouvidos pela ISTOÉ, é que o prazo seja prorrogado até o fim do ano para não impactar as eleições municipais. O texto deve ser votado apenas no primeiro semestre do ano que vem.