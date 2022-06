Câmara conclui votação de projeto que limita ICMS sobre combustíveis e energia, que segue para sanção

Por Ricardo Brito

BRASÍLIA (Reuters) – A Câmara dos Deputados concluiu nesta quarta-feira a votação do projeto que fixa um limite para a cobrança do ICMS sobre os setores de combustíveis, energia elétrica, gás natural, comunicações e transporte coletivo.





Na véspera, os deputados já haviam aprovado o texto-base da matéria e nesta quarta continuaram se debruçado sobre emendas e destaques apresentados.

Com as mudanças, o projeto –que tinha voltado do Senado– seguirá para a sanção do presidente Jair Bolsonaro.

Esse é um dos principais projetos encampados pelo governo para baixar o preço dos combustíveis e, desse modo, tentar reduzir a inflação no país.