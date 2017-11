Câmara conclui votação da PEC dos servidores dos ex-territórios

A Câmara dos Deputados concluiu na noite desta terça-feira, 28, a votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que trata da transferência dos servidores dos ex-territórios federais à União. De autoria do líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), a proposta seguiu para promulgação, pois já tinha sido aprovada pelos senadores.

A PEC permite que pessoas que tenham mantido qualquer tipo de relação de trabalho com os ex-territórios de Roraima e Amapá peçam transferência para os quadros da União, se o vínculo ocorreu entre a data de transformação do território em Estado (outubro de 1988) e outubro de 1993. Os servidores do território de Rondônia ficaram de fora da PEC.

Hoje, só podem pedir transferência para os quadros da União servidores municipais e da Polícia Militar dos ex-territórios que estavam no exercício da função quando o território em que trabalhava se tornou Estado. A PEC aprovada, por sua vez, também autoriza servidores que trabalharam no período de transição a pedir transferência.