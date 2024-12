Câmara cassa homenagem feita por Lula a Bashar al-Assad

Coluna do Mazzini 12/12/2024 - 8:09 Para compartilhar:

A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CREDN) da Câmara dos Deputados cassou nesta quarta (11), com um voto contrário, do deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP), a Ordem do Cruzeiro do Sul concedida pelo presidente Lula da Silva ao “carniceiro de Damasco”, como era conhecido o ditador deposto da Síria, Bashar al-Assad.

O deputado do PT acusou Israel de estar por trás da ação. Chinaglia contou com a assessoria do Itamaraty na defesa da manutenção da Ordem do Cruzeiro do Sul para al-Assad. O Ministério de Relações Exteriores entende que cabe ao ministério, e não ao Parlamento, a concessão de honrarias. E que não há previsão de revogação das mesmas.