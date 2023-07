Câmara aprova texto da reforma tributária em 2º turno

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/07/2023 - 8:13 Compartilhe

(ANSA) – ROMA, 07 LUG – A Câmara dos Deputados aprovou a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da reforma tributária na madrugada desta sexta-feira (7), quando o titular da Casa, Arthur Lira (PP), criticou o “radicalismo” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Por 382 votos a favor e 118 contra, o Plenário da Câmara aprovou, às 2h (horário local), a reforma do modelo fiscal criado nos anos 1960 e que vinha sendo discutida há 30 anos.

A PEC institui a Contribuição sobre Bens e Serviços, que substituirá os impostos federais como PIS e COFINS, e o Imposto sobre Bens e Serviços, que substituirá o imposto estadual ICMS.

O ex-presidente Bolsonaro, derrotado nas eleições do ano passado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT), criticou o projeto, que foi votado por 20 deputados do PL, cuja bancada conta com 99 parlamentares.

Em discurso no Plenário, o presidente da Câmara criticou o “radicalismo político”. “O povo está cansado disso, as eleições já ocorreram. Meu candidato, aquele que apoiei nas eleições, perdeu a eleição presidencial (2022). Deixemos as urnas de lado, voltemos nossos olhos para o povo brasileiro”, disse.

Segundo Lira, “a reforma tributária não será joguete político de ninguém. A reforma tributária é pauta de Estado”. (ANSA).

