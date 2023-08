Câmara aprova texto-base do arcabouço fiscal

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/08/2023 - 20:41 Compartilhe

A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta terça-feira, 22, o texto-base para a nova regra fiscal, que substituirá o antigo teto de gastos. Foram 379 votos a favor e 64 contra a aprovação do texto vindo do Senado

Durante as discussões, os deputados concordaram em aprovar o texto que exclui da regra fiscal o Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF) e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

Na outra votação os deputados rejeitaram um item que permitiria ao governo federal, na proposta do Orçamento de 2024, enviar o valor das despesas usando a projeção de inflação até o final do ano. Nessa votação o resultado foi de 423 e 19 pela rejeição da mudança.

Na prática esse mecanismo abriria um espaço fiscal de R$ 40 bilhões para o Executivo gastar em 2024. Esse valor, porém, teria que ser aprovado pelo Congresso.

No momento, os deputados estão votando os destaques do texto.

