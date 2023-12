Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/12/2023 - 22:03 Para compartilhar:

A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta sexta-feira (15), em 2º turno, o texto-base da reforma tributária. Com placar de 365 a 118 no segundo turno, a aprovação é considerada histórica e marca a primeira grande mudança no sistema tributário brasileiro em quase 30 anos.

*Matéria em atualização*

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias