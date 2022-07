Câmara aprova PEC que amplia benefícios a menos de 3 meses das eleições

Por Ricardo Brito

BRASÍLIA (Reuters) – A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta quarta-feira, em segundo turno de votação, a PEC dos Benefícios, ou “PEC kamikaze” e “PEC da reeleição” para os críticos, que amplia e cria novos programas de auxílio a menos de três meses das eleições de outubro.

A Proposta de Emenda à Constituição foi aprovada nessa segunda rodada com 469 votos a favor, 17 votos contra e duas abstenções. A PEC agora poderá ser promulgada, o que deve ocorrer ainda nesta semana em sessão do Congresso Nacional. A proposta já havia sido aprovada pelo Senado.

Com um impacto fiscal estimado de 41,25 bilhões de reais, a PEC dos Benefícios amplia em 200 reais o Auxílio Emergencial, que passa a 600 reais e dobra o valor ofertado pelo Auxílio Gás. Também cria, a partir da instituição do estado de emergência, um auxílio de 1 mil reais mensais destinado a transportadores autônomos de carga, apelidado de “voucher-caminhoneiro”, e também um benefício mensal voltado a taxistas — até o limite orçamentário de 2 bilhões de reais.

As medidas têm validade apenas até o final do ano, o que tem sido criticado pela oposição.

A PEC é tida como uma das principais apostas da equipe de pré-campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) para alavancar as intenções de voto na sua tentativa de reeleição. Ele aparece atrás do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas pesquisas de intenção de voto.

A expectativa é que os benefícios comecem a ser pagos a partir de agosto, já com a oficialização da candidatura de Bolsonaro e o início da campanha eleitoral.

ESTADO DE EMERGÊNCIA

Na votação em primeiro turno, foram rejeitados mais cedo todos os destaques — votações de trechos específicos da proposta.

Entre os destaques rejeitados, a Câmara barrou um da bancada do PT que tentava retirar a expressão “estado de emergência” da PEC. Petistas receiam que essa expressão poderá abrir uma brecha para que futuramente haja um novo aumento de gastos públicos.

Outro destaque vetado foi o que tentava garantir a permanência do valor de 600 reais do Auxílio Brasil.

Na terça-feira, a Câmara chegou a aprovar o texto-base da PEC em primeiro turno, mas o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), suspendeu a sessão diante de problemas técnicos que atrapalharam deputados de votar pelo sistema remoto.

Nesta quarta, na retomada da votação e respondendo a questionamentos de partidos de oposição, Lira decidiu encerrar a reunião suspensa na véspera e abrir uma nova. Na prática, a medida fez com que o quórum de votação fosse zerado e recontado.

Ao mesmo tempo, o presidente da Câmara autorizou que a nova sessão fosse virtual, dando a possibilidade para os parlamentares registrarem presença virtualmente, aumentando as chances de garantir quórum para votação. Ele é aliado de Bolsonaro e vinha se empenhando desde a semana passada em viabilizar a votação da PEC.