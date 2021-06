Câmara aprova ampliar grupos prioritários para vacina contra covid-19

Deputados concluíram nesta quinta-feira, 17, a votação de um projeto para ampliar grupos prioritários da vacina contra a covid-19. O texto segue agora para o Senado.

O projeto é do deputado Vicentinho Júnior (PL-TO) e foi relatado pela deputada Celina Leão (PP-DF). O texto principal já tinha sido aprovado em março, mas só hoje foi concluída a votação dos destaques e foram incluídos entre os grupos bancários, empregadas domésticas e motoristas de aplicativos.

O texto inclui também caminhoneiros autônomos e profissionais do transporte de cargas e mercadorias. A relatora incluiu ainda outras categorias, como as pessoas com doenças crônicas e que tiveram embolia pulmonar, os agentes de segurança pública e privada, os trabalhadores da educação do ensino básico, os coveiros e os oficiais de Justiça.

Veja também