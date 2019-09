Câmara aprova alteração de prazo do cadastro rural

São Paulo, 26 – A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, 25, medida provisória (MP) que trata da adesão de agricultores ao Cadastro Ambiental Rural (CAR). Isso ocorreu após acordo firmado entre deputados ambientalistas e da bancada do agronegócio para aprovação do texto, liderado pelo presidente da Comissão do Meio Ambiente, Rodrigo Agostinho (PSB-SP). O texto vai agora para o Senado.

A MP, enviada em junho pelo presidente Jair Bolsonaro ao Congresso, retira o prazo para inscrição obrigatória de proprietários rurais no cadastro previsto no Código Florestal, aprovado em 2012. O CAR foi criado para recolher dados detalhados sobre o uso feito das terras no País e subsidiar o Programa de Regularização Ambiental (PAR), gerenciado pelos Estados. A ideia do programa é recuperar o meio ambiente em Áreas de Proteção Permanente (APPs) e reservas legais.

Inicialmente, o prazo era de um ano para a requisição do cadastro pelos produtores rurais. Desde 2017, o prazo tem sido prorrogado porque o descumprimento dele impedia o produtor rural de obter créditos agrícolas. Em todos os adiamentos, a penalidade de restrição de crédito foi suspensa. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.