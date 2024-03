Câmara analisa projeto que obriga empresas a comercializar apenas um pé de sapato

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/03/2024 - 14:18 Para compartilhar:

Uma proposta de lei que tramita na Câmara dos Deputados torna obrigatória a venda de um único sapato ao invés de um par para pessoas que tenham deficiência nos membros inferiores do corpo. Além disso, pares de calçados de numeração diferente também terão a comercialização compulsória, conforme o projeto.

+ Câmara de Representantes aprova projeto de lei que pode proibir TikTok nos EUA

+ Câmara analisa projeto que unifica procedimentos para cancelar registro profissional

A ideia é que os calçados comercializados por unidade sejam iguais aos vendidos em pares ao público geral, sem ter diferenças de modelo e qualidade. A proposta inclui que a venda de um único sapato não supere a metade do valor total do par. Em relação aos produtos de numeração distinta, a quantia não deve ser maior do que a do par regular.

O projeto de Lei 485/24 foi proposto pelo deputado federal Josenildo Abrantes (PDT-AP) e busca atender as necessidades específicas de deficientes e assegurar a equidade. Conforme o parlamentar, a prática já é adotada por empresas de calçados renomadas como a Nike e a Converse.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias