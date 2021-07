Calvet e Izoldi levam títulos no Seniors Internacional no Rio de Janeiro Ex-craque do Vasco da Gama, Pedro Zandonaide sentiu lesão durante a final dos 60 anos

O Rio de Janeiro faturou mais dois títulos nesta sexta-feira no Torneio Internacional Seniors do Rio de Janeiro, realizado no Novo Rio Country Club, no Recreio dos Bandeirantes, evento em um dos principais centros de treinamento de tênis da capital carioca que tem o apoio da Tênis RJ e da Confederação Brasileira de Tênis.

Depois de uma batalha de 3h30min salvando quatro match-points, Roberto Calvet, natural do Rio de Janeiro, superou Pedro Zandonaide na final da categoria 60 anos. Ele vencia por 6/0 3/0 quando o adversário abandonou com uma lesão no músculo posterior da coxa direita. Zandonaide disputou sua segunda final na carreira Seniors de tênis. Ele foi craque do Vasco da Gama em 1977 e 1978 tendo conquistado o Campeonato Carioca em 1977 em cima do Flamengo de Zico nos pênaltis, sendo um dos cobradores dos pênaltis. Atuou ainda pelo Bahia e pelo Sporting de Portugal.

“Foi uma ótima semana. Estou como organizador do torneio e é difícil concentrar 100% pois é muita demanda para a competição, mas não iria desprestigiar o evento no meu clube. Então nem me cobrei tanto por resultado aqui ou performance, mas foi bem positivo, estou bem feliz”, disse o carioca.

Nos 65 anos, Eduardo Izoldi, natural do Rio de Janeiro, mas que mora em Resende (RJ), vinha se recuperando com 4/6 4/0 diante de José Coelho, de são José dos Campos (SP), quando o rival teve problemas físicos, não se sentiu bem em quadra e optou por abandonar.

“Foi uma semana muito boa os torneios nos propiciam não só poder competir, mas reencontrar velhos amigos….e ser no Rio, minha cidade natal, é sempre um grande prazer. Saí de cabeça de chave 2, fiz dois bons jogos para chegar à final com José Coelho e é a primeira raquete de 65, como a gente diz lá de São José dos Campos. Sempre um adversário a ser batido”, disse Izoldi que também chegou a ter problemas físicos na partida: “Eu senti um fisgada na perna esquerda no primeiro set. Pedi atendimento, mas acabei perdendo de 6/4. Mas notei que dava para seguir tentando. Aí no segundo set voltei a jogar bem antecipando s deixadas dele e fazendo pontos. Coloquei 4 a 0 quando ele também sentiu, precisando desistir. Outros torneios vão vir e aí teremos chances de jogar de novo”, finalizou Izoldi.

Neste sábado, a partir das 9h, serão definidos os demais campeões nas categorias 30, 35, 40, 45, 50 e 55 anos com o encerramento da competição. Entre os destaques o ex-top 10 e mineiro de Juiz de Fora, Felipe Miana, buscando o troféu nos 45 anos contra Luiz Moreira. Nos 35 masculino de duplas, o argentino Juan Spina é outro bom nome. Ele jogou o circuito da ATP e já derrotou Diego Schwartzman, atual 11º do mundo no profissional, em um torneio da série future. Spin atua com o carioca Márcio Iorio e eles enfrentam Denis Pallazzo e Cassiano Pinheiro.

O Torneio Internacional Seniors conta ao todo sete países representados (Brasil, Itália, Suíça, Portugal, Colômbia, Argentina e Uruguai) com 174 tenistas nas disputas. O evento da Federação Internacional de Tênis tem a categoria ITF S400 da antiga classificação G2 com pontos para o ranking mundial da Federação Internacional de Tênis.

Programação deste Sábado (3/07):

09:00

MS55 Final #15 Eurico CARVALHO (BRA) [3] FRANCISCO QUIRINO COSTA (BRA)

MS30 Final #15 Carlos MARQUES (BRA) Leonardo BARTNIK (BRA)

MS50 Final #31 Sebastiao OLIVEIRA (BRA) [1] George HIME (BRA) [4]

MS40 Final #31 Antonio Amaro da Silva FILHO (BRA) [1] Santos WESLLEY (BRA)

WS55 RR2 #3 Miriam BASTOS (BRA) [1] Jaqueline Almaleh KOMPINSKI (BRA) [2]

WS50 RR2 #3 Maria Luisa AMODEO DAIELLO (BRA) [1] Andrea MELO (BRA) [2]

WS40 RR2 #2 Andrea NUCETELI (BRA) Ingrid JACOBSEN (SUI)

MD55 Final #15 Helio FERREIRA (BRA) / Flavio MOURA (BRA) [3] Eduardo CASTRO (BRA) [2] / Hildebrando

10h30

MS45 Final #31 Felipe Augusto MIANA (BRA) [1] Luiz Eduardo MOREIRA (BRA) [4]

WS50 RR2 #4 Regina Tomy SAKAMOTO (BRA) Idenir DE SOUSA DE MEDEIROS (BRA)

WS35 RR3 #3 Vanessa MARTINS ANDRADE SOUTO (BRA) Mariana PETTERSEN (BRA)

MS35 Final #15 Cassiano PINHEIRO (BRA) [1] Antonio MALLA (BRA)

WS55 RR2 #4 Maria do Carmo RIGHI (BRA) machado CLEDIDA (BRA)

WS45 RR1 #1 Francine GAESKI SANT ANNA (BRA) Alessandra MARQUES (BRA)

12h

WD55 RR1 #1 Scheyla LUBE (BRA) / Claudia VITAL (BRA) Jaqueline Almaleh KOMPINSKI (BRA) / Fatima

MD50 Final #7 Guilherme De Moraes CARVALHO (BRA) / Sebastiao Henrique DE FREITAS SOARES (BRA) / Luiz

MD40 Final #7 Mauricio SEIBLITZ (BRA) / Gustavo TEANI (BRA) [1] Alexandre CURY (BRA) / Santos WESLLEY (BRA)

MD30 Final #7 FELIPE CARNEIRO DE PAIVA (BRA) / Carlos MANOEL VENILSON RODRIGUES DE LIMA (BRA) [2]

MD35 Final #7 Marcio IORIO (BRA) / Juan Francisco SPINA (ARG) Denis PALAZZO DE CASTRO (BRA) / Cassiano

WD40 RR1 #1 Adriana MAIA DE LIMA (BRA) / CRISTIANE TAGUTI Daniela PEREIRA HORTA (BRA) / Ana Luisa

