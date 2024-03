Calpers, maior fundo de pensões públicas dos EUA, vai investir mais em mercados privados

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/03/2024 - 21:03 Para compartilhar:

O maior fundo de pensões públicas dos EUA, – o Fundo dos Aposentados do Setor Público da Califórnia, conhecido como Calpers – anunciou hoje que vai aumentar seus investimentos em mercados privados e reduzir sua exposição ao mercado acionário e de títulos públicos.

De acordo com o Conselho de Administração, a medida tomada hoje eleva as alocações totais em mercado privado de 33% para 40%, “com o objetivo de maximizar os retornos diante das oportunidades de mercado”, afirma a Calpers.

De acordo com a análise publicada pela Calpers, o private equity foi a classe de ativos com melhor desempenho na década até 30 de junho de 2023, com retornos anualizados de 11,8%. Isso se compara aos 8,9% das ações e aos 2,4% da renda fixa.

“O crescimento forte e contínuo nos retornos de private equity está por trás deste aumento medido e apropriado”, disse o presidente do comitê de investimentos da Calpers, David Miller.

