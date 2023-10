Calouro da NBA faz enterrada inacreditável à la Michael Jordan em ‘Space Jam’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/10/2023 - 17:02 Compartilhe

Que os jogadores da NBA estão tendo desenvolvimento físico além do esperado, isso não é mais novidade. Mas a cada dia surgem novos atletas com feitos que continuam surpreendendo os espectadores cada vez mais. Victor Wembanyama, do San Antonio Spurs, protagonizou um desses episódios.

“Wemby”, como é mais conhecido, realizou o que muitos comparam como uma cena do filme “Space Jam – O Jogo do Século”, estrelado por Michael Jordan nos anos 1990. Claro que, no longa da Warner Bros, foram usados diversos efeitos especiais para parecer que o astro do Chicago Bulls fosse feito de “elástico”. O calouro dos Spurs não precisou de recursos de computadores para gerar a mesma sensação.

Em outro lance, Tre Jones, armador de San Antonio, nem queria protagonizar uma ponte aérea. Ele apenas passou a bola numa altura que apenas Wembanyana, com seus 2,24 metros de altura, pudesse alcançar. Só que o camisa 1 não estava nem aí. Próximo da linha de lances livres, ele não teve dificuldade em enterrar sobre os adversários, que ficaram abismados com a capacidade física do francês de apenas 19 anos.

“Antes que a gente sequer soubesse, ele estava enterrando a bola. Com facilidade, ainda por cima”, declarou Jones. “Não foi como se ele estivesse se preparando para isso. Foi maluquice!”

Quando perguntado sobre a ponte aérea, Wemby disse com tranquilidade: “Para mim, o problema raramente é quando a bola é passada muito no alto”, brincou. “Tudo se resume em quão bem nos conhecemos”, completou, referindo-se ao colega de equipe.

Seu potencial físico é surpreendente, especialmente por conta da idade e da altura. Esperava-se que Wemby fosse mais tímido e mais cauteloso. Mas não. O que se tem visto na NBA é um jogador extremamente versátil e habilidoso, que não mede esforços – se é que ele faz esforço algum – para pegar rebotes, distribuir tocos e protagonizar lances como os vistos diante do Miami Heat. Seu tempo de bola também beira o inacreditável.

