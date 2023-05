Calote da dívida dos EUA pode vir entre início de junho e início de agosto, diz instituto de pesquisa

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 09/05/2023 - 8:20 Compartilhe

Por David Lawder

WASHINGTON (Reuters) – O governo dos Estados Unidos começará a dar calote em suas obrigações de pagamento entre o início de junho e o início de agosto caso não haja um aumento no limite da dívida federal, disse o instituto de pesquisa Bipartisan Policy Center nesta terça-feira, sinalizando a pressão de uma queda na receita tributária.

O período inicial da mais recente estimativa do instituto centrista para o chamado “dia X” –quando o governo fica sem dinheiro para pagar suas obrigações– alinha-se ao da secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, que alertou na semana passada que uma inadimplência pode ocorrer já em 1º de junho.

O Bipartisan Policy Center (BPC), que monitora de perto as disputas sobre o limite de dívida no Congresso, estimou em fevereiro que a data X poderia ocorrer entre o verão e o início do outono nos Estados Unidos, mas agora vê um calote muito mais cedo se o Congresso não conseguir aumentar o limite de empréstimo de 31,4 trilhões de dólares.

Em sua análise mais recente, o BPC disse que as receitas fracas durante a temporada de declaração de impostos foram exacerbadas por atrasos de pagamento concedidos aos contribuintes em algumas áreas de desastres de tempestades severas, incluindo grande parte da Califórnia e alguns condados da Geórgia e do Alabama, aumentando as chances de um déficit de caixa no início de junho.

“As próximas semanas são críticas para avaliar a força dos fluxos de caixa do governo”, disse Shai Akabas, diretor de política econômica do BPC. “Se uma solução não for alcançada antes de junho, os formuladores de política monetária podem ficar jogando roleta russa diariamente com toda a fé e crédito dos Estados Unidos, arriscando um desastre financeiro para seus constituintes e para o país.”

