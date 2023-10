Da Redação com Deutsche Wellei Da Redação com Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/da-redacao-com-deutsche-welle/ 04/10/2023 - 14:02 Compartilhe

Um estudo prevê uma epidemia de calor extremo em todo o mundo até 2050. E cidades como Manaus e Belém enfrentarão centenas de dias insuportáveis.

A cidade brasileira que mais deve sofrer com essa mudança é Belém, no estado do Pará, que deve ter 222 dias de calor extremo até 2050.

