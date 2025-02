Calor segue no Sul, Nordeste sofre com tempestades e outras regiões vão ter chuvas

A previsão do tempo para esta quinta-feira, dia 6, mostra que o calor intenso vai continuar no Sul do País. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), toda a região vai sofrer com chuvas intensas e com os problemas causados pelos alagamentos. No entanto, o forte calor é o que mais preocupa por conta dos grandes riscos à saúde.

Segundo o instituto, as temperaturas vão estar 5ºC acima da média por um período maior do que cinco dias. As áreas que receberam alerta vermelho para o calor foram: o Sudoeste Rio-grandense, o Oeste Catarinense, o Centro Ocidental Rio-grandense, o Noroeste Rio-grandense, a região Metropolitana de Porto Alegre, o Sudeste Rio-grandense, o Nordeste Rio-grandense e o Centro Oriental Rio-grandense.

O Nordeste brasileiro também recebeu alerta vermelho do Inmet, mas para os perigos relacionados às tempestades. As chuvas vão ser superiores a 60 mm/h ou maiores que 100 mm/dia e os ventos vão ser superiores a 100 km/h. Há, portanto, grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, de queda de árvores, descargas elétricas, alagamentos, enxurradas e grandes transtornos no transporte rodoviário.

As orientações das autoridades são para que a população que vive nas áreas afetadas desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia. Além disso, em caso de enxurrada ou similar, a recomendação é para que as pessoas coloquem documentos e objetos de valor em sacos plásticos.

A maior das recomendações, no entanto, é para que, em caso de situação de grande perigo confirmada, as pessoas procurem abrigo e evitem permanecer ao ar livre. As áreas mais afetadas do Nordeste nesta quinta-feira vão ser: a região Metropolitana de Recife, a Mata Pernambucana, a Mata Paraibana, o Agreste Paraibano, o Leste Potiguar, o Leste Alagoano e o Agreste Potiguar.

O Norte e o Centro-Oeste do Brasil receberam um alerta laranja para os perigos relacionados às chuvas. Nos locais, as precipitações vão ficar entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia e os ventos vão estar intensos (60-100 km/h). Existe risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

O Sudeste do Brasil recebeu um alerta de perigos potenciais para apenas algumas áreas do mapa. As chuvas vão estar entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e os ventos também vão estar bastante intensos (40-60 km/h). No entanto, existe baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.