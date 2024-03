Calor extremo no Brasil: saiba como é calculada a sensação térmica

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 19/03/2024 - 7:31 Para compartilhar:

A onda de calor que atinge boa parte do Brasil desde a última quinta-feira (14/03) e deve durar até esta quarta (20/03) voltou a destacar que, além da temperatura, um número que vem sendo considerado para dar dimensão à intensidade do calor é a sensação térmica.

No Rio de Janeiro, por exemplo, a sensação térmica chegou a 62,3 ºC no último domingo (17/03), um novo recorde desde o início das medições, em 2014 – e algo que oferece riscos para as pessoas, como desidratação, dor de cabeça, náusea e problemas circulatórios.

O que é e como é calculado?

A sensação térmica indica qual temperatura uma pessoa está sentindo na pele exposta. Não há uma fórmula padronizada para o cálculo, e empresas que oferecem serviço de meteorologia podem usar equações distintas. Um levantamento de 2011 identificou mais de 100 índices criados para chegar a esse número. Além da temperatura do ar à sombra, tomada como medida de base, os principais fatores considerados são umidade, ocorrência de vento e radiação solar.

Umidade do ar

A alta umidade do ar intensifica a sensação térmica – se está frio, sente-se mais frio; se está calor, a percepção do calor também é aumentada. No caso do calor, quando está muito quente e úmido ao mesmo tempo, o corpo humano tem mais dificuldade para se resfriar por meio da transpiração, pois a capacidade de a atmosfera absorver mais água está reduzida. Isso aumenta a sensação de calor. Já quando está seco, o corpo transpira mais facilmente, reduzindo a sua temperatura e a sensação de calor.

No outro extremo, se está muito frio e úmido, mais moléculas de água entram em contato com as roupas, reduzindo sua capacidade de isolamento térmico e aumentando a sensação de frio.

Velocidade do vento

A ocorrência de vento aumenta a velocidade de transpiração da pele, facilitando com que o corpo consiga baixar sua temperatura e, portanto, reduzir a sensação térmica. No frio, o vento também amplia essa sensação. Diante de muito vento frio, mais moléculas no ar se chocam com a pele da pessoa, ampliando a percepção do frio.

Radiação solar

Essa variável indica a intensidade da radiação solar que está chegando a um determinado local. Essa energia produz calor. Em lugares expostos diretamente ao sol, a radiação é maior e, consequentemente, a sensação térmica.

