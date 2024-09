Calor e tempo seco vão aumentar em São Paulo; veja previsão para os próximos dias

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/09/2024 - 7:55 Para compartilhar:

A semana começa ensolarada e quente em São Paulo (SP) e a umidade do ar deve começar a cair. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura, a máxima nesta segunda-feira pode chegar a 32°C.

Uma nova massa de ar quente e seco ganha força nos próximos dias, o que vai provocar dias ensolarados com temperaturas elevadas e redução dos índices de umidade.

Nessas situações, o CGE da Prefeitura de São Paulo recomenda manter-se bem hidratado, proteger-se do sol, manter ambientes internos úmidos através de vaporizadores, toalhas molhadas e recipientes com água, e evitar exercícios físicos ao ar livre entre 11 e 16 horas.

Na terça-feira, 24, o cenário se repete. Sol forte, calor e baixa umidade do ar no período da tarde. Mínima de 19°C e máxima de 33°C.

Confira a previsão do tempo para todas as regiões do Brasil

Região Sul

Conforme o Climatempo, a frente fria vai continuar influenciando as condições de tempo no estado do Rio Grande do Sul neste começo de semana.

A Defesa Civil emitiu alerta para tempestades com chuva forte, descargas elétricas, rajadas de vento e possibilidade de queda de granizo nas próximas quatro horas na região da Grande Porto Alegre.

Já em Santa Catarina e no Paraná, a segunda-feira será de sol com algumas nuvens, mas sem chuva. O tempo volta a ficar mais seco no norte paranaense com umidade abaixo dos 30% em Maringá e Londrina. Esquenta em Curitiba e Florianópolis.

Região Sudeste

As temperaturas voltam a disparar e o potencial de queimadas continua alto em Minas Gerais e aumenta no interior de SP. Os índices de umidade relativa do ar podem ficar abaixo de 20% nas horas mais quentes do dia. Sem previsão de chuva em São Paulo e Rio de Janeiro.

Região Centro-Oeste

Ar seco e quente em todo o Centro-Oeste. A umidade deve cair durante a tarde para níveis críticos. Pode haver chuva pontual em Mato Grosso na divisa com o estado de Rondônia, devido à umidade que vem da Região Norte do país. Nos demais estados da região, o tempo fica firme. A visibilidade pode voltar a ficar prejudicada – com um céu mais esbranquiçado – devido à presença de fumaça na atmosfera.

Região Nordeste

Ainda segundo o Climatempo, os ventos que sopram do oceano em direção ao continente continuam formando as nuvens de chuva sobre a costa leste do Nordeste, com previsão de chuva rápida e passageira desde Aracaju a Natal (RN). No interior da Região, tempo seco e firme, com alerta de baixa umidade do ar. Atenção para ventos moderados a forte durante todo o dia, principalmente em São Luís (MA) e em Fortaleza (CE).

Região Norte

A previsão para a Região Norte é de pancadas bem irregulares. A chuva, no entanto, não é suficiente para amenizar os incêndios florestais. As temperaturas sobem rapidamente, ainda haverá muito calor nesta segunda-feira e condições para pancadas de chuva forte no Acre, em Rondônia e no Amazonas. Nas demais áreas, tempo firme e mais seco.