Calleri vangloria trabalho de Rogério Ceni no São Paulo: ‘É o melhor escolhido’ O argentino é o artilheiro da equipe na temporada e destacou a forma que o treinador lidar com o Tricolor paulista. Para ele, é o melhor nome possível para ter o posto







Calleri não escondeu sua admiração pelo técnico Rogério Ceni. O camisa 9 do São Paulo e artilheiro da equipe destacou a forma do treinador trabalhar e a exigência.

Galeria

> Quem joga no futebol brasileiro e vai à Copa? Veja nomes bem cotados e quem ainda sonha



Tabela

> Veja tabela do Campeonato Brasileiro e simule os próximos jogos

Em entrevista ao programa ‘Bola da Vez’ da ESPN, o argentino ressaltou seu apreço por Ceni. De acordo com o atacante, o ex-goleiro é um dos maiores ídolos do Tricolor paulista, e por este motivo, um dos nomes mais indicados para ter o comando da equipe.

Para o artilheiro, além da identificação com o clube onde fez história, o treinador é ‘um dos nomes mais inteligentes do futebol’.

– É o cara do São Paulo. É ídolo do São Paulo e uma figura muito forte, você olha ele como capitão, como goleiro, como treinador. Ele é ídolo, um dos mais importantes. Eu não tenho vergonha de falar que sou ele é um dos caras mais inteligentes que já vi no futebol. É uma honra trabalhar com ele. Sempre falo que ele nunca repete um exercício de um dia para ele e eu estou com ele há dez meses – disse.

Rogério Ceni assumiu o posto de treinador do São Paulo há cerca de dez meses, em outubro do último ano, desde a saída do treinador Hernán Crespo. Assim, consolidou seu trabalho na equipe e agora lida com o time vivo em três competições: Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil.

Calleri não poupou elogios ao descrever a forma que o técnico trabalha no dia a dia. Para o atleta, um dos grandes pontos fortes é o fato de Ceni não repetir exercícios nas preparações, inovando na forma de trabalhar.

O camisa 9 também destacou que o treinador é bem rígido com seus jogadores. Caso alguém cometa um erro em uma partida, logo na reapresentação isso é corrigido. Ainda completou dizendo que para o atual momento da equipe, Rogério Ceni é o melhor nome escolhido para comandar o São Paulo.

– Ele nunca repete os exercícios. São exercícios de definição, tática, de ataque e defesa. Todo os dias ele estuda para fazer algo novo. É o que o jogador gosta, o jeito que o técnico se aplique 100%. Muito exigente, não deixa ninguém relaxar. Se você dá um passe errado, no outro treino ele briga com você. Se uma pessoa como ele, que ganhou tudo pelo clube, quer melhorar no dia a dia, para nós é importante. Um técnico assim para esse momento do São Paulo é o melhor escolhido – concluiu.

E MAIS:

E MAIS: